Meer druk op Tiësto om concert Saudi-Arabië

Een Amerikaanse vrouwenorganisatie roept de Nederlandse dj Tiësto op om een optreden donderdag in Saudi-Arabië af te zeggen. De groep, CodePink, sluit zich aan bij Amnesty International, dat maandag al liet weten het concert af te keuren.

De vrouwenorganisatie zette dinsdag op de eigen website een open brief aan Tiësto en de Amerikaanse zangeres Mariah Carey die er ook zal optreden. Daarin wordt erop gewezen dat Saudi-Arabië sinds 2015 oorlog voert in Jemen en dat daardoor al 85.000 jonge kinderen van de honger zouden zijn gestorven. ,,Veel activisten in Saudi-Arabië zitten achter tralies en worden gemarteld omdat zij hun stem durfden te verheffen”, schrijft CodePink.

Amnesty zei maandag al ongelukkig te zijn met de keuze van Tiësto, wiens echte naam Tijs Verwest is, om in de Saudische stad Jeddah op te treden. Zijn manager was dinsdag niet voor commentaar bereikbaar. Tiësto plaatste wel een bericht op Twitter, maar dat ging niet over zijn omstreden optreden.