1,4 miljoen kijkers eenmalige comeback Loeki

De terugkeer van Loeki de Leeuw op tv is woensdagavond gezien door circa 1,4 miljoen mensen. Het vrolijke maar soms wat verstrooide leeuwtje was voor het eerst in vijftien jaar weer op de buis, in het reclameblok voor het NOS Journaal van 20.00 uur.

,,Het zijn méér kijkers dan er normaal naar dit reclameblok kijken”, aldus een woordvoerder van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). ,,Vorige woensdag waren het er 1,1 miljoen voor hetzelfde reclameblok.” Online keken nog eens 100.000 mensen naar de clip waarin Loeki te zien is als dj. Zoals gebruikelijk ging er iets fout en zei Loeki ‘alsjemenou’. Loeki was van 1972 tot 2004 te zien tussen de tv-reclames.

Het nieuwe filmpje, gemaakt door de dochter van geestelijk vader Joop Geesink, was een cadeautje aan de 20.000 ondertekenaars van een petitie van NPO Radio 2-dj’s Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. Zij willen Loeki terug op televisie. Vooralsnog was Loeki’s comeback eenmalig. Maar de Stichting Ether Reclame (STER) heeft beloofd serieus na te denken over een definitieve terugkeer.

Loeki is de naamgever van de Gouden Loeki, de prijs voor de beste reclamespot van het jaar.