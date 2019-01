‘De Jeugd’ geeft zijn grootste show ooit

De Jeugd Van Tegenwoordig staat op 7 juni in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het is de duizendste en grootste show ooit van de rapformatie, maakte de groep bekend bij De Coen & Sander Show op Radio 538.

,,Op 7 juni speelt De Jeugd de hardste show aller tijden. Dit wordt een viering van het leven met al onze fans. Fact”, staat in een verklaring van de groep, die bestaat uit Bas Bron, Vjeze Fur, Willie Wartaal en Faberyayo.

De Jeugd Van Tegenwoordig werd in 2005 bekend met de hit Watskeburt?! Later volgden bekende nummers als Sterrenstof, Get Spanish, Hollereer en De Formule. De groep sleepte meerdere 3FM Awards in de wacht, evenals een Edison en de Popprijs.

De kaartverkoop begint maandag.