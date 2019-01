Geweigerde migrant wint boekenprijs Australië

De winnaar van de hoogste literatuurprijs van Australië kon die donderdag niet in ontvangst nemen. De Koerdische Iraniër Behrouz Boochani zit namelijk als geweigerde asielzoeker al bijna zes jaar vast op het eiland Manus en mag Australië niet in.

Boochani won zelfs twee van de prestigieuze (staats)prijzen voor zijn debuut No Friend But the Mountains (Geen vriend behalve de bergen) over zijn vlucht en detentie. Hij won de prijs voor het beste non-fictieboek (omgerekend bijna 22.000 euro) en de grote Victorian Prize for Literature (bijna 87.000 euro). Daarmee werd hij gelauwerd door een regering die hem tegelijkertijd niet wil toelaten.

De auteur verklaarde vanaf het eiland een ,,paradoxaal gevoel” over te houden aan zijn prijzen. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik schreef dit boek zeker niet alleen om een prijs te winnen”, appte hij aan de Britse krant The Guardian. Zijn uitgever nam de onderscheidingen namens de schrijver in ontvangst.