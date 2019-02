Cel dreigt voor rapper Mula B voor wapenbezit

Rapper Mula B moet mogelijk de gevangenis in. Het Openbaar Ministerie heeft tegen hem een celstraf geëist van negen maanden wegens verboden wapenbezit.

De 29-jarige Haagse rapper liep eind oktober tegen de lamp bij een preventieve fouilleeractie in Rotterdam. Mula B, de artiestennaam van Hicham Gieskes, droeg een pistool op zak inclusief veertien patronen.

Justitie rekent het de rapper aan dat hij daarna gewoon doorging met het verheerlijken van vuurwapens. ,,Als je verdachte googelt dan kom je uit op of videoclips waarin gezwaaid wordt met wapens, of een poster van verdachte waarop hij staat afgebeeld met een mitrailleur”, aldus de officier van justitie.

Mula B is een bekende naam in de Nederlandse hiphopscene. Sinds 2016 scoorde hij verscheidene hitnoteringen in de Single Top 100. Zijn debuutplaat Meesterplusser reikte vorig jaar tot de tweede plaats in de Album Top 100.