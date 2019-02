Ndikung directeur van sonsbeek 2020

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung uit Kameroen wordt artistiek directeur van sonsbeek 2020, de twaalfde editie van de legendarische tentoonstelling van kunst in de openlucht in het Arnhemse park Sonsbeek en omgeving. Het evenement zal plaatshebben van 5 juni tot en met 13 september 2020.

Ndikung (1977) was eerder onder meer hoofdcurator van documenta 14 in Athene en Kassel. ,,Hij heeft een verfrissende benadering. Wat zijn werk bijzonder maakt, is dat hij een tentoonstelling niet zozeer wetenschappelijk benadert, maar eerder als po√ęzie of rijm. Hij vergelijkt zijn werkwijze als curator met een muzikale jamsessie”, aldus Charles Esche, bestuurslid en lid van de internationale selectiecommissie. ,,Zijn interesse ligt bij geluid als herinnering, kennis en verhaal – zowel over het verleden als het heden. Hij wil een tentoonstelling tastbaar maken door middel van ruimte, ritme, beweging en woorden: een bezoek als choreografie. “

De expositie sonsbeek werd kort na de Tweede Wereldoorlog bedacht om het zwaar gehavende Arnhem nieuw leven in te blazen. Op de eerste aflevering in 1949 kwamen 125.000 belangstellenden af. Deze eeuw waren er drie eerdere afleveringen, ingevuld door Jan Hoet (2001), Anna Tilroe (2008) en ruangrupa (2016).