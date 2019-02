Zwolle vernoemt steeg naar Herman Brood

Kunstenaar Herman Brood krijgt een steeg naar zich vernoemd in zijn geboortestad Zwolle. Het gaat om een doorgang in het centrum. Naast die steeg staat een gebouw waar Brood vroeger naar de middelbare school ging. Brood besteedde daar veel tijd aan tekenen.

De gemeente Zwolle bevestigt het besluit na een bericht van de krant de Stentor. Zwolle heeft al een Herman Brood Museum in het centrum, een wandeltocht en een steproute over Herman Brood en een borstbeeld, maar een straatnaam ontbrak nog.

Herman Brood werd op 5 november 1946 geboren in een arbeidersgezin in de Fuchsiastraat in de Zwolse wijk Pierik. ,,Ik kom uut Zwolle. Vette pech”, zei Brood er zelf over. Na zijn schooltijd in Zwolle ging hij naar de Kunstacademie in Arnhem, waar hij begon in een band. Uiteindelijk werd hij toetsenist in bluesband Cuby + Blizzards, samen met zijn jeugdvriend, drummer Hans la Faille. Na het uiteenvallen van de groep begon hij zijn eigen band, Herman Brood & His Wild Romance.

Behalve muziek maakte hij ook veel schilderijen. Zijn werk staat bekend om de felle kleuren, die nodig waren omdat Brood kleurenblind was, en zijn grote handtekening eronder. Daarnaast stond Brood bekend om zijn drugsverslaving. Op 11 juli 2001 maakte hij een einde aan zijn leven. Hij was 54 jaar oud.