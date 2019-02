Christa Anbeek schreef beste spirituele boek

Het boek ‘Voor Joseph en zijn broer’ van Christa Anbeek is gekozen tot het Beste Spirituele Boek 2019. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Jacobine op NPO 2.

Anbeek is theologe en werkte als spiritueel verzorger met psychiatrische patiënten. In ‘Voor Joseph en zijn broer’ schrijft ze over de zelfmoord van haar vader en broer, maar ook over de komst van haar kleinzoon. ,,Hoe kom ik van treurigheid naar verwondering?”, vraagt ze zichzelf in het boek af.

De andere genomineerde titels voor deze publieksprijs waren ‘In negen stappen naar innerlijke bloei’ van Lisette Thooft, ‘Minimalisme’ van Joshua Fields Millburn en Ryan Nicodemus, ‘Paradijs in de polder’ van Arita Baaijens en ‘Shinrin Yoku’ van Annette Lavrijsen.

Deze shortlist werd samengesteld door een comité bestaande uit Jacobine Geel (presentator KRO-NCRV, theoloog en voorzitter GGZ Nederland), Marije van Beek (redacteur Trouw), Kitty van Geerts (Boekhandel De Kler in Leidsenhage) en Bea Rigter (Bibliotheek Idea Zeist).

Vorig jaar werd ‘Steeds leuker’ van Jelle Hermus bekroond tot Beste Spirituele Boek 2018.