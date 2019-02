Van Gogh-experience naar Barcelona en Seoul

De 3D-experience ‘Meet Vincent van Gogh’ reist binnenkort naar Barcelona en Seoul. Bezoekers kunnen hierin een reis maken door het spraakmakende leven van de schilder. Het Van Gogh Museum in Amsterdam, die de experience heeft ontwikkeld, wil hiermee het verhaal vertellen van de persoon achter de kunstenaar.

De presentatie is vanaf 13 maart te zien in de oude haven van Barcelona. Volgens het museum is Van Gogh erg geliefd in Zuid-Europa, evenals in Azië. Dat is waarom Zuid-Korea de volgende bestemming wordt van de experience.

Het Van Gogh Museum vertelt het verhaal van de schilder door middel van onder meer levensgrote projecties van werken, foto’s en filmfragmenten, in detail uitgevoerde reproducties en citaten uit meer dan achthonderd brieven. In de audiotour komen verschillende karakters tot leven, onder wie naast Vincent van Gogh ook zijn broer Theo en zijn moeder.