Van Morrison komt naar festival in Grolloo

De Ierse zanger Van Morrison komt in juni naar Nederland. Morrison, bekend van hits als Brown Eyed Girl en Moondance, staat op 14 juni op het podium in het Drentse dorpje Grolloo tijdens het Holland International Blues Festival, maakte concertorganisator Mojo maandag bekend.

De 73-jarige Morrison stond nog nooit op het podium in Drenthe. Hij was wel in 2017 een van de gasten op het North Sea Jazz-festival in Rotterdam.

Andere grote namen dit jaar in Grolloo zijn ZZ Top, Lynyrd Skynyrd en Johnny Lang.