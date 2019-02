Penoza-film dit najaar in de bioscoop

Het langverwachte filmvervolg op de hitserie Penoza draait vanaf 28 november in de Nederlandse bioscopen. De opnamen voor de film starten eind maart en de casting is in volle gang. Dat hebben producenten NL Film en KRO-NCRV en distributeur Dutch FilmWorks dinsdag bekendgemaakt.

,,Er zullen bekende karakters uit verschillende seizoenen terugkeren en er worden spannende nieuwe personages toegevoegd”, beloven de makers. Wie de bekende personages zijn, blijft vooralsnog geheim. Regisseur Diederik van Rooijen liet eerder wel weten dat “alle acteurs die we wilden, ja hebben gezegd”.

De film grijpt terug op de vijf televisieseizoenen die tussen 2010 en 2017 op televisie te zien waren. Wat het verhaal exact is, willen de makers ook nog niet zeggen. Het is de bedoeling dat de film voor de trouwe fans “een feest van herkenning wordt”, maar ook niet-fans de kans biedt alsnog kennis te maken met de personages uit de serie.