Boek Theo Janssen in middenmoot Bestseller-top

DEN HAAG – Het boek over voetballer Theo Janssen van schrijver Marcel van Roosmalen heeft in de eerste week meteen een plekje in de top 10 van de Bestseller 60 veroverd. De nummer 1 in de lijst van vorige week, Leo Timmers, voert ook deze week weer de lijst aan.

De top drie blijft, ten opzichte van vorige week, verder ook onveranderd. Dit is mijn moeder van schrijver Tommy Wieringa maakt deze week wel een reuzensprong van 29 naar plek vier. Daarmee staat dat boek één plekje boven dat van Van Roosmalen.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes top 10-notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Leo Timmers – Een huis voor Harry. Mini-editie met app.

2. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen

3. (3) Ilja Leonard Pfeiffer – Grand Hotel Europa

4. (-) Tommy Wieringa – Dit is mijn moeder

5. (-) Marcel van Roosmalen – Theo Janssen

6. (6) Bart Van Loo – De Bourgondiërs

7. (4) Lucinda Riley – De zeven zussen. Maan.

8. (8) Michelle Obama – Mijn Verhaal

9. (10) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

10. (7) Han van Bree – Het aanzien van 2018