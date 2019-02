Davina Michelle winnares van 100% NL Awards

Davina Michelle is de grote winnares van de 100% NL Awards geworden. De zangeres kreeg donderdagavond de prijs voor Talent van het jaar en Hit van het jaar tijdens de 100% NL Awards show in The Box in Amsterdam. Eerder kreeg zij al de prijs voor Muziekmoment van het jaar.

De 23-jarige Michelle brak door dankzij haar deelname aan het tv-programma Beste zangers, waarin ze een cover zong van Glen Faria’s Duurt te lang. Dat nummer heeft elf weken achter elkaar op nummer 1 gestaan in de Nederlands Top 40.

De Zeeuwse band BLØF heeft met Zoutelande de 100% NL Award voor Meest gedraaide track gewonnen. Ook is BLØF uitgeroepen tot band van het jaar. Guus Meeuwis werd gekozen tot de beste zanger van Nederland en Maan mag zich de beste zangeres van het land noemen.

Marco Borsato is de meest gedraaide artiest op 100% NL, sinds de start van de zender 12,5 jaar geleden.