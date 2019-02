Album Within Temptation nummer 1 in Duitsland

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse band staat Within Temptation op nummer 1 in de Duitse hitlijst. Hun album Resist komt uit het niets binnen op de eerste plaats van de albumlijst. In Nederland komt Resist binnen op de tweede plaats.

Zangeres en boegbeeld Sharon den Adel bedankt de Duitse fans op Instagram: ,,Woohoo! Na een break van vijf jaar is het geweldig te ervaren dat we weer veel energie en inspiratie hebben en dat de fans ons terug verwelkomen”, zegt den Adel. ,,Het voelt echt als thuiskomen. Dank je wel.”

Within Temptation werd opgericht in 1996 en had succes met onder meer Ice Queen, Mother Earth, Stand My Ground en Faster.