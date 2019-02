Roma wint BAFTA voor beste film

Roma van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuaron heeft zondag de BAFTA voor de beste film gewonnen. De door Netflix geproduceerde film had zeven nominaties voor de belangrijkste Britse filmprijzen in de wacht gesleept. Cuaron ontving ook de BAFTA voor beste regisseur.

Aan de hand van het leven van een inwonend dienstmeisje vertelt Roma in zwart-wit het verhaal van een Mexicaanse familie in de wijk Roma in Mexico City, begin jaren zeventig.

Het kostuumdrama The Favourite wist zeven van de twaalf nominaties voor de BAFTA’s te verzilveren, waaronder prijzen voor beste Britse film, hoofdrolspeelster (Olivia Colman), beste vrouwelijke bijrol (Rachel Weisz) en origineel scenario.

Rami Malek werd voor zijn rol als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody gekozen tot beste acteur. Bohemian Rhapsody kreeg ook een BAFTA voor beste geluid. De veelgeprezen film viste achter het net bij de BAFTA voor beste originele muziek. Die prijs ging naar A Star Is Born, de film met Lady Gaga en Bradley Cooper.

De BAFTA’s zijn sinds 2001 jaarlijks een belangrijke graadmeter voor welke acteurs en films een Oscar winnen.