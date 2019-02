China: ‘dode’ dichter Heyit leeft nog

Een Chinese omroep heeft beelden getoond die moeten bewijzen dat de Oeigoerse dichter Abdurehim Heyit springlevend is. Dat gebeurde nadat Turkije de vermeende dood van de man had veroordeeld.

Een man die beweert Heyit te zijn maakt zijn opwachting in een filmpje van 26 seconden dat is verspreid via China Radio International. ,,Het is vandaag 10 februari 2019”, vertelt de man, die gekleed is in een grijze trui. ,,Er loopt een onderzoek naar me vanwege vermeende overtredingen van de nationale wetgeving. Ik verkeer in goede gezondheid en ben nooit mishandeld.”

Het filmpje is online gezet na kritiek vanuit Turkije. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken had zaterdag de behandeling van de Oeigoeren in China gehekeld. ,,Het is niet langer een geheim dat meer dan een miljoen Oeigoerse Turken worden onderworpen aan martelingen en politieke hersenspoeling in concentratiecentra en gevangenissen”, zei een woordvoerder volgens staatspersbureau Anadolu.

De zegsman noemde het ook tragisch dat de bekende dichter en muzikant Heyit in gevangenschap zou zijn overleden.