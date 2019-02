Infocentrum over oorlog in Rijk van Nijmegen

Het Rijk van Nijmegen was in de laatste negen maanden van de Tweede Wereldoorlog frontgebied, waar hard is gevochten en waar heel veel doden zijn gevallen. Wat er gebeurde en wat dat voor gevolgen had voor de inwoners en het gebied is vanaf volgende week zaterdag te zien in het Infocentrum WOII, dat die dag opengaat in Nijmegen.

In het Infocentrum kunnen bezoekers kijken naar een projectie van historische beelden. Die is zo gemaakt dat het voor kijkers aanvoelt alsof ze zelf in de geschiedenis staan, aldus Wiel Lenders, directeur van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek en beheerder van het centrum in Nijmegen.

Het Infocentrum bij de Waalbrug in Nijmegen is vergelijkbaar met Airborne at the Bridge bij de Arnhemse Rijnbrug. Samen vertellen de centra de geschiedenis van de mislukte geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden in september 1944. Aan beide informatiecentra is grote behoefte bij de steeds toenemende stroom herinneringstoeristen.

Nijmegen herdenkt eind volgende week dat de stad 75 jaar geleden per ongeluk werd gebombardeerd door geallieerde vliegers. Er zijn allerlei plechtigheden. Voetbalclub NEC houdt vrijdag 22 februari voorafgaand aan de wedstrijd tegen Almere City FC een minuut stilte in het Goffertstadion.