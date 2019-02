BNP Paribas hoofdsponsor Metropole Orkest

De Franse bank BNP Paribas wordt de exclusieve hoofdsponsor van het Metropole Orkest, het pop- en jazzorkest dat al meerdere Grammy Awards heeft gewonnen. De partijen hebben een overeenkomst gesloten en willen minstens drie jaar met elkaar blijven werken. BNP Paribas wordt bovendien naamgever van de concertserie Future of Jazz.

Directeur Jan Geert Vierkant van het orkest zegt dat het in deze samenwerking ,,echt om de inhoud” gaat. ,,BNP Paribas ondersteunt de nieuwe serie Future of Jazz, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gaat. Jazz is een belangrijk onderdeel van de programmering van het Metropole Orkest, naast wereldmuziek, pop en dance.” Future of Jazz is een halfjaarlijkse concertreeks waarbij het orkest speelt met aanstormend talent.

Daniel Thielemans, topman van BNP Paribas Nederland: ,,Met deze samenwerking kunnen we ook in Nederland een bijdrage leveren aan het vergroten van de toegankelijkheid van jazzmuziek en het stimuleren van talent.”

In eerdere kabinetsperiodes werd de subsidie van het orkest zo verlaagd dat het Metropole – dat overal ter wereld met de groten der aarden speelt – onder grote druk kwam te staan. De ongeveer vijftig musici moesten parttime gaan werken. Vorig najaar kwam er een miljoen subsidie bij van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de gemeente Hilversum. Ook in 2015 hing het voortbestaan van het Metropole, opgericht in 1945, aan een zijden draad. Er kwam ook toen toch extra subsidie.