De Nieuwe Kerk verwelkomt nieuw meesterwerk

Het schilderij van de Italiaanse barokschilder Luca Giordano is vanaf dit weekend te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het doek uit circa 1663 wordt geëxposeerd in de serie Meesterwerk, waarvan dit jaar de achtste editie is. Het twee meter hoge werk arriveerde woensdag bij de kerk.

Giordano vertelt met zijn schilderij over het Bijbelverhaal waarin de aartsengel Michaël de duivel en de gevallen engelen verslaat. Volgens De Nieuwe Kerk zijn er in ons land geen andere werken van de kunstenaar te zien. Het doek maakt deel uit van een enorm oeuvre, want de Italiaan maakte maar liefst 1200 werken. Hij kon in slechts 24 uur een altaarstuk schilderen, wat hem de bijnaam Luca Fa Presto (Luca werk snel) opleverde.

De aartsengel Michaël is te zien vanaf 16 februari tot en met 7 april.

De serie Meesterwerk laat werken met een religieuze lading zien die zo bijzonder zijn dat ze bijna nooit worden uitgeleend. Eerdere edities toonden onder meer De Heilige Familie van Rembrandt en Calvary van Marc Chagall.