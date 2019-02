Suzanne Bosman leidt verkiezingsdebat

Presentatrice Suzanne Bosman leidt het verkiezingsdebat tussen de vier regeringspartijen en de vier grootste oppositiepartijen op maandag 18 maart op NPO 1, twee dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens AVROTROS kruisen dan de fractieleiders van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PVV, SP en PvdA in de Tweede Kamer de degens over actuele thema’s als duurzaamheid, pensioenen en de samenleving.

Het debat is een samenwerking met de Rotterdamse studievereniging EFR en wordt gehouden in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na afloop van het debat kunnen aanwezigen de politici vragen stellen. Dat deel zendt AVROTROS live uit via de Facebookpagina van EenVandaag.