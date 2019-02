Tot 2 jaar cel voor inbraak bij ‘Vanessa’

Drie mannen die hebben ingebroken in de woning van voormalige zangeres Connie Witteman (Vanessa) hebben celstraffen van twee jaar, een jaar en een half jaar gekregen. De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat het bewezen is dat ze op 7 juli vorig jaar een grote hoeveelheid spullen meenamen uit het huis van Witteman en haar toenmalige partner Eugène van Dun in de hoofdstad.

Het ging onder meer om juwelen, dure horloges, cashgeld en documenten met een waarde van naar schatting 2,8 miljoen euro. De rechtbank kende een schadevergoeding toe van 321.000 euro.