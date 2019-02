Gewonden door misverstand tijdens musical VS

Een misverstand heeft tot chaotische toestanden geleid in een theater in San Francisco. Bezoekers sloegen tijdens een voorstelling in paniek op de vlucht omdat ze dachten dat een schietpartij gaande was. Daardoor raakten meerdere mensen gewond.

De chaos brak uit in het Orpheum Theater in de Amerikaanse stad, waar de musical Hamilton werd opgevoerd. Daar werd een vrouw in de zaal onwel. Op hetzelfde moment ging op het podium een nepvuurwapen af, zegt een politiewoordvoerder tegen de San Francisco Chronicle.

Volgens de woordvoerder lijkt sprake te zijn van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Toeschouwers meenden kennelijk dat de vrouw was neergeschoten en stormden het theater uit. Een getuige zegt tegen ABC7 News dat iemand iets schreeuwde over een vuurwapen.

De autoriteiten spreken over vier gewonden, met inbegrip van de vrouw die in de eerste plaats hulp nodig had. De rust keerde terug nadat de hulpdiensten waren gearriveerd. Gevluchte toeschouwers konden uiteindelijk weer naar binnen om het einde van de show te zien.