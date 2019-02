Untergang-acteur Bruno Ganz overleden

De Zwitserse acteur Bruno Ganz, onder meer bekend uit de film Der Untergang, is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij stierf volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung in zijn huis in Zürich. Het management van Ganz heeft zijn dood bevestigd.

Ganz, de zoon van een Zwitserse fabrieksarbeider en een Italiaanse moeder, kreeg al op jonge leeftijd de smaak van het acteren te pakken. Hij speelde tientallen jaren rollen in theaterproducties en films en werkte samen met bekende regisseurs, zoals Francis Ford Coppola.

De acteur dankt zijn internationale bekendheid onder meer aan zijn vertolking van Adolf Hitler in de oorlogsfilm Der Untergang (2004), over de laatste dagen van het Derde Rijk. Hij kroop later ook in de huid van psycholoog Sigmund Freud in Der Trafikant (2017).