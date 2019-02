Ruth Jacott en Lavinia Meijer op 5 mei-concert

Jamai, Ruth Jacott, harpiste Lavinia Meijer en Michelle David & The Gospel Sessions sluiten samen met het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op 5 mei de viering af van Bevrijdingsdag. Ze treden op tijdens het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam.

Ook ZO! Gospel Choir en ISH Dance Collective doen mee. ,,In mijn directe omgeving hebben mensen moeten vechten voor vrijheid”, zegt Ruth Jacott. ,,Mijn familie heeft zelf meegemaakt wat het is om niet vrij te zijn. Daarom is het heel belangrijk dat we stilstaan bij het feit dat we vrij zijn.” De van oorsprong Zuid-Koreaanse harpiste Lavinia Meijer vertelt met het muziekstuk Arirang een persoonlijk verhaal over vrijheid: ,,Een emotioneel lied over verlangen naar verbinding dat alle Koreanen – uit Noord en uit Zuid – kennen”.

Het concert is zoals ieder jaar rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1.