Giel Beelen rijbewijs kwijt na dronken rijden

Radio dj Giel Beelen raakt zijn rijbewijs kwijt, omdat hij twee keer is veroordeeld voor het rijden onder invloed. Ook moet hij een boete betalen van 750 euro. De Hoge Raad heeft dinsdag bepaald dat de tweede veroordeling hiertoe door de rechtbank definitief is. Dat betekent dat Beelen vanaf dinsdag of woensdag niet meer mag rijden, laat zijn advocaat B. Fritz weten.

De rechtbank in Haarlem veroordeelde hem tot de boete en zes maanden rijontzegging, waarvan vijf voorwaardelijk. Maar omdat het de tweede keer in vijf jaar tijd was dat hij voor zo’n feit werd veroordeeld, wordt zijn rijbewijs ongeldig verklaard en moet hij opnieuw rijlessen nemen en een rijexamen afleggen. De eerste keer kwam Beelen er volgens Fritz vanaf met een boete.

De dj ging in hoger beroep tegen de straf van de rechtbank, omdat hij uitstel wilde van de uitvoering van de straf, om praktische redenen. Het gerechtshof in Amsterdam stelde in september 2017 echter dat zo’n uitstel geen reden kan zijn om een vonnis aan te vechten en verklaarde het hoger beroep niet-ontvankelijk. Beelen stapte daarop naar de Hoge Raad.

De raad stelt nu dat het oordeel van het hof niet onjuist is en ook voldoende gemotiveerd. Dat betekent dat de straf van de rechtbank vanaf nu onherroepelijk is.

Beelen moet zijn rijbewijs inleveren bij de RDW, die het document zal vernietigen, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM). Daarna wordt de eerder opgelegde rijontzegging van kracht, in dit geval een maand, voordat de dj weer voor een nieuw rijbewijs in aanmerking kan komen.