Lucas Hamming wordt Judas in The Passion

Rockzanger Lucas Hamming (25) gaat de rol van Judas vertolken in de komende uitvoering van The Passion. Dat is woensdagavond bekendgemaakt in het NPO Radio 2-programma Wout2Day.

Hamming is de eerste Passion-deelnemer die naar buiten komt. De overige vertolkers worden later op de avond voorgesteld in het tv-programma Jinek.

Gitarist en singer-songwriter Hamming debuteerde in 2013 met de EP Green Eyed Man, nadat hij een finaleplaats had bereikt in de talentenjacht De beste singer-songwriter van Nederland. In 2015 was Lucas Hamming huisband van De Wereld Draait Door. Hij heeft intussen twee albums uitgebracht.

The Passion gaat over het lijden en sterven van Jezus. Bekende artiesten brengen het verhaal aan de hand van popnummers, tijdens een processie door de straten van elk jaar een andere stad. Dit jaar is The Passion op Witte Donderdag 18 april in Dordrecht. Het wordt live uitgezonden op NPO 1.