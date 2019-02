Nederlands verzet tegen deal auteursrecht

Ondanks Nederlands verzet hebben de EU-lidstaten ingestemd met de deal die Europese onderhandelaars vorige week sloten over aanpassing van het auteursrecht aan het digitale tijdperk. Nederland, Luxemburg, Polen, Italië en Finland zeggen in een verklaring dat het akkoord voor hen een stap terug betekent, maar hun tegenstem was onvoldoende om goedkeuring te blokkeren.

De wetswijziging houdt in dat grote internetplatforms als YouTube, Facebook en Instagram aansprakelijk worden als gebruikers auteursrechtelijk beschermde filmpjes, foto’s of muziek uploaden. Tegenstanders vrezen dat ook ander materiaal wordt tegengehouden door ‘censuurfilters’ van internetbedrijven. De wet geeft verder uitgevers rechten om te onderhandelen over vergoedingen voor delen van nieuwsberichten die internetsites als Google News online zetten.

De balans tussen de bescherming van rechthebbenden en de belangen van burgers ontbreekt, vinden Nederland en de vier andere landen. Volgens hen zijn er ook veel juridische onduidelijkheden, waardoor rechten van Europeanen in het gedrang zouden kunnen komen. Het doel – stimuleren van creativiteit en innovatieve digitale content – wordt in de huidige opzet niet gediend, vinden de vijf.

Het Europees Parlement moet nog stemmen over het akkoord.