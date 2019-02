Waanzinnige boomhut schiet naar koppositie

DEN HAAG – Het kinderboek De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen komt op nummer 1 binnen in de Bestseller 60, zo werd woensdag bekend. Het boek over Theo Janssen verdwijnt daarmee van de koppositie: de oud-voetballer en de schrijver van het boek Marcel van Roosmalen moeten genoegen nemen met de vijfde plek.

De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen is het achtste deel in de Boomhut-reeks. De Australische schrijvers Andy Griffiths en Terry Denton begonnen in september 2011 met een boek over een boomhut met 13 verdiepingen. In de daaropvolgende sequels werd het bouwsel aangevuld met allerlei vreemde nieuwe verdiepingen, zoals een voor een tandenfee en een ander voor een ‘twee-miljoen-euro-winkel’.

Verder is er in de top 10 een prominente positie voor de Ierse schrijfster Lucinda Riley. Met haar Zeven zussen-reeks staat ze maar liefst 3 keer bij de hoogste 10 noteringen, met als hoogste plek de derde positie.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen

2. (-) Elise De Rijck – Het bucketlist boek voor koppels

3. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen

4. (3) Bart Van Loo – De BourgondiĆ«rs

5. (1) Marcel van Roosmalen – Theo Janssen

6. (4) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

7. (-) Yotam Ottolenghi – Simpel

8. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

9. (9) Lucinda Riley – De zeven zussen. Maan.

10. (-) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt