Calvin Harris en The 1975 winnen BRIT Awards

Calvin Harris en The 1975 zijn de grote winnaars geworden van de BRIT Awards. De dj en de groep kregen beiden twee beeldjes toebedeeld tijdens de uitreiking van de belangrijke Britse muziekprijzen.

Voor Harris was het eindelijk een keer raak. Door de jaren heen was hij al vijftien keer in de race voor een BRIT Award, woensdag verzilverde hij pas zijn eerste nominatie. Hij kreeg de titel producer van het jaar en won daarna ook de prijs voor beste single van het jaar voor One Kiss, samen met Dua Lipa. The 1975 werd uitgeroepen tot beste groep en hun laatste plaat A Brief Inquiry Into Online Relationships werd bekroond met de prijs voor album van het jaar.

Little Mix en Nicki Minaj kregen de award voor beste video, Tom Walker had de beste doorbraak en George Ezra en Jorja Smith werden uitgeroepen tot respectievelijk beste mannelijke en beste vrouwelijke artiest. De internationale prijzen gingen naar Drake (beste man) en Ariana Grande (beste vrouw). The Carters wonnen de award voor beste groep en Pink kreeg een oeuvreprijs.

Na afloop van de ceremonie werd vooral nagepraat over de vooraf opgenomen video die Beyoncé en Jay-Z hadden gemaakt, waarin ze hun prijs voor beste internationale groep in ontvangst namen. Ze stonden daarin voor een schilderij van Meghan Markle, afgebeeld als koningin.