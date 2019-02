Documenten Wigman en Starik in museum

Het Literatuurmuseum in Den Haag heeft de literaire nalatenschappen van de dichters Menno Wigman en F. Starik verworven. De twee vrienden stierven vorig jaar: Wigman op 1 februari en Starik op 16 maart. ,,Beider nalatenschappen zijn schatten voor de Nederlandse literatuur”, aldus het museum.

Menno Wigman was de dichter van ,,technisch volmaakte en ontroerende gedichten”, zo kenschetst het museum zijn werk. In zijn nalatenschap bevinden zich vele manuscripten, brieven, foto’s, en bijzondere voorwerpen, zoals de drumstokken die hij gebruikte in zijn punkband Human Alert.

Het museum noemt F. Starik een ,,exuberante romanticus die zijn poëzie vol vuur over het voetlicht bracht”. Behalve dichter was hij performer, muzikant, kunstenaar en organisator van de ‘Poule des doods’, een groep dichters die uitvaarten opluisterden waarbij geen rouwenden aanwezig waren. In zijn nalatenschap zitten diverse typoscripten en ook documenten die betrekking hebben op deze poule. Verder zijn er aantekeningen voor talrijke projecten, van theater tot en met muziek: Starik was zanger van de Willem Kloos Groep.