In Amsterdam is industrieel ontwerper Friso Kramer overleden. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt in een overlijdensadvertentie in NRC. Kramer was 96 jaar oud.

Friso Kramer ontwierp onder meer stalen meubelen en een armaturen voor straatverlichting. In een eigen advertentie noemt het Stedelijk Museum zijn Revolt-stoel uit 1953 en de lantaarnpaal met conische kap uit 1960. Dat zijn klassiekers geworden, aldus het museum, dat Kramer een van de belangrijkste Nederlandse industrieel ontwerpers noemt. In 1963 was hij een van de oprichters van ontwerpbureau Total Design.

Van Kramers werk zijn overzichtstentoonstellingen gehouden in het Stedelijk (1977/78) en Museum Boijmans Van Beuningen (1991). Hij kreeg verschillende prijzen voor zijn ontwerpen, waaronder in 1983 de Piet Zwart Prijs.

Friso Kramer was de zoon van architect Piet Kramer, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Amsterdamse School.