Politie: Smollett was ontevreden over salaris

Acteur Jussie Smollett zette een aanval op zichzelf in scène omdat hij ontevreden was over zijn salaris. Dat zei de politiechef van Chicago op een persconferentie. Hij verweet de acteur misbruik te hebben gemaakt van de ,,pijn en woede” over racisme om zijn eigen carrière te promoten. Ook president Donald Trump reageerde woest.

De 36-jarige Smollett, bekend van de dramaserie Empire, beweerde het slachtoffer te zijn geworden van een racistische en homofobe aanval. Hij zei dat zijn belagers een strop om zijn nek deden en een vloeistof over hem heen goten. Dat leverde hem veel steunbetuigingen op.

Agenten arresteerden na de zogenaamde aanval twee broers die waren gezien op camerabeelden. Een van de mannen zou met Smollett hebben samengewerkt bij ‘Empire’, zei de politie. Het duo kwam na twee dagen weer op vrije voeten. Ze hadden een bekentenis afgelegd en werken nu als getuigen mee aan het onderzoek, aldus Johnson.

De politie denkt inmiddels dat de acteur zelf de hand had in het incident. Hij zou de broers hebben ingehuurd. ,,Smollett betaalde 3500 dollar om deze aanval in scène te zetten en haalde daarbij ook de reputatie van Chicago door het slijk”, foeterde politiechef Eddie Johnson. ,,Smollett heeft deze stunt georkestreerd omdat hij ontevreden was over zijn salaris. Hij fabriceerde een verhaal over een aanval.”

De acteur zou hebben verklaard dat zijn aanvallers iets schreeuwden over ,,MAGA country”, kennelijk een verwijzing naar de campagneslogan van Trump: ‘Make America Great Again’. De president eist nu via Twitter genoegdoening. ,,Hoe zit het met MAGA en de tientallen miljoenen mensen die je hebt geschoffeerd met je racistische en gevaarlijke opmerkingen?”, wil Trump van de acteur weten.