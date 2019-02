Spiegels Depot Boijmans worden geadopteerd

De 1664 enorme spiegelpanelen van het nieuwe Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam kunnen worden geadopteerd. Wie 1000 euro voor een spiegel neerlegt, sponsort zo de bouw van het Depot.

Het Depot Boijmans Van Beuningen is een enorme spiegelende kom die tussen het huidige museum en het Erasmus MC wordt gebouwd. Voor het gebouw is 60 miljoen uitgetrokken. Volgens het museum is het gebouw het eerste publiek toegankelijke kunstdepot.

192 spiegels hebben reeds een adoptieouder gevonden. Rotterdammers, bedrijven en kunstliefhebbers tekenden al voor een spiegel. Vanaf de grond tot aan de 39 meter hoge top van het iconische gebouw worden in totaal 1664 spiegels geplaatst. Het ontwerp is van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV.

Het Depot moet in 2021 de deuren openen. Boijmans Van Beuningen zelf sluit dit jaar de deuren voor een jarenlange renovatie die 223 miljoen euro kost.