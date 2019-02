R. Kelly aangeklaagd voor seksueel misbruik

De Amerikaanse artiest R. Kelly is officieel aangeklaagd in tien gevallen van seksueel misbruik. Een rechter in Cook County heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, meldt de Chicago Sun Times op basis van rechtbankdocumenten. De zaak tegen de zanger gaat volgens de krant op 8 maart van start.

De advocaat van R. Kelly kon niet direct reageren. Hij was nog niet op de hoogte van de aanklacht.

Donderdag kwam naar buiten dat twee nieuwe vrouwen R. Kelly hadden beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag. De zanger ligt al jaren onder vuur vanwege het vermeende misbruik van vrouwen en minderjarige meisjes. Vorig jaar gingen er verhalen de ronde dat hij er een sekssekte op na zou houden, waarin vrouwen onder dwang zitten zonder enig contact met de buitenwereld.

Begin dit jaar laaide de storm rond R. Kelly weer op vanwege het verschijnen van de documentaire Surviving R. Kelly, waarin verschillende vrouwen hem beschuldigen van misbruik.