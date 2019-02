Vader Theo van Gogh overleden

Johan van Gogh, de vader van de vermoorde cineast Theo van Gogh, is donderdag overleden. Zijn familie heeft dat zaterdag bekendgemaakt in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij was 96 jaar.

Johan van Gogh en zijn vrouw Anneke deden na de dood van hun zoon harde uitspraken over de achtergrond van de moord. Ze vonden dat de moord voorkomen had kunnen worden als de veiligheidsdienst AIVD zijn werk beter had gedaan. Volgens hen werd hun zoon door Mohammed B. gedood omdat hij uitdrager van het vrije woord was.

De familiestichting, waarvan Johan van Gogh deel uitmaakte, verkocht in 1962 het familiebezit van honderden schilderijen, tekeningen en brieven van Vincent van Gogh aan de staat, op voorwaarde dat de collectie in een museum zou worden ondergebracht. Het Van Gogh Museum in Amsterdam ging in 1973 open.