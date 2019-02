No Hero richt schijnwerpers op Japanse vrouw

Museum No Hero in Delden opent zondag de deuren voor zijn nieuwe tentoonstelling Women of Japan. Het leende uit verschillende musea en privécollecties objecten om het verhaal te vertellen van de Japanse vrouw in de laatste driehonderd jaar: foto’s, kimono’s, prenten, porselein en sieraden. Speciale aandacht is er voor de acoya-parel, waarin zich een ‘onzichtbare ziel’ zou bevinden.

Ook zijn er van te voren geregistreerde interviews met Japanse vrouwen van nu te volgen. De expositie wil met dit alles de betekenis van carrière, moederschap, seksualiteit, spiritualiteit en schoonheid voor de Japanse vrouw belichten. Veel is er voor haar veranderd, maar veel ook niet.

,,Het Aziatische land kent een schaduwzijde. Hier worden vrouwen aangemoedigd om op levensgrote Lolita-poppen te lijken en in de Japanse porno-industrie gaat jaarlijks 20 miljard dollar om. Vrouwen worden vaak gezien als tweederangsburgers, niet gelijkwaardig aan mannen”, aldus directeur Gemma Boon.

,,Alhoewel tegenwoordig meer dan de helft van de vrouwen een studie aan een hogeschool of universiteit heeft voltooid, is het aantal vrouwen in topposities in het bedrijfsleven een van de laagste van alle ontwikkelde landen. Het leven van een 21e-eeuwse moeder in Japan lijkt vooral in het teken te staan van opoffering. Er zijn dan ook veel vrouwen die kiezen voor het leven als single”, vult de woordvoerder van het museum aan.

No Hero van verzamelaar en zakenman Geert Steinmeijer opende half april vorig jaar en trok sindsdien 20.000 bezoekers. Het museum bevindt zich in een rentmeestershuis uit 1726 op landgoed Twickel.