Pagegaai van Pippi Langkous overleden

De papegaai Rosalinda uit de film Pippi in Taka Tukaland is op 51-jarige leeftijd overleden. De kleurige papegaai overleed als gevolg van zijn zeer hoge leeftijd in de armen van de baas van de dierentuin van het Duitse Karlsruhe, Matthias Reinschmidt.

Rosalinda was de naam van de papegaai die de vogel speelde in de Pippi Langkousfilm uit 1970. In werkelijkheid was de vogel een mannetje die naar de naam Douglas luisterde. Douglas kwam in 2016 uit het Zweedse Malmö naar Karlsruhe.

Pippi Langkous is de naam van een meisje dat de hoofdrol speelt in de gelijknamige Zweedse jeugdroman van de schrijfster Astrid Lindgren (1907-2002). Op het boek uit 1945 zijn later onder meer een televisieserie en films gebaseerd.