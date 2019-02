Lady Gaga wint Oscar voor beste filmsong

Lady Gaga heeft de Oscar voor beste filmsong gewonnen voor het nummer Shallow uit de film A Star is Born. De zangeres speelt in de film een serveerster die wordt ontdekt als zangeres. De grote winnaars tot nu toe zijn de films Black Panther en Bohemian Rhapsody met drie Oscars. Regisseur Spike Lee won zijn eerste Oscar voor het scenario van zijn film BlacKkKlansman.

Black Panther won de Oscars voor productie design, kostuums en originele filmmuziek. Bohemian Rhapsody won de prijs voor beste montage en twee Oscars voor het beste geluid.

Regina King kreeg het eerste beeldje uitgedeeld als beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in de film If Beal Street Could Talk. Mahershala Ali won die prijs bij de mannen voor zijn rol in Green Book.

De belangrijkste prijzen, beste film, beste acteur en beste actrice, worden aan het einde van de avond in Los Angeles uitgereikt.