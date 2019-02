Van Gogh Museum koopt prenten Pissarro

De collectie van het Van Gogh Museum in Amsterdam is 91 prenten van Camille Pissarro rijker. De privéverzameling is afkomstig uit de Samuel Josefowitz Collection en geeft een overzicht van het grafische oeuvre van de Franse impressionistische kunstschilder, die een grote inspiratiebron was voor Vincent van Gogh.

Pissarro (1830-1903) heeft zo’n tweehonderd prenten gemaakt. Van Gogh keek tegen hem op en noemde hem Père Pissarro. Hij hechtte veel waarde aan zijn mening en ze deelden een voorliefde voor eenvoudige onderwerpen.

In de verzameling bevindt zich ook een zelfportret van Pissarro op leeftijd, het enige dat hij ooit etste en dat doet denken aan het zelfportret van de oude Rembrandt. Het is een van de meest geliefde werken uit zijn oeuvre.

Volgens het museum is de omvang van deze collectie uiterst zeldzaam. Slechts enkele collecties in de wereld komen hierbij in de buurt, waaronder die van de Bibliothèque nationale de France in Parijs en The New York Public Library.

Vanaf vrijdag stelt het Van Gogh Museum 42 van de verworven prenten tentoon in het prentenkabinet.