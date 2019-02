Zanger Kelly pleit onschuldig in Chicago

De Amerikaanse zanger Robert Kelly heeft zich niet schuldig verklaard aan alle beschuldigingen over seksueel misbruik die hem vrijdag in de cel deden belanden. Hij wordt ervan verdacht vier mensen onder wie drie minderjarigen in de jaren 1998-2010 te hebben misbruikt.

De 52-jarige beklaagde komt uit Chicago en is bekend als r&b-zanger R.Kelly. De rechter heeft afgelopen weekend bepaald dat hij tegen een borgsom van 1 miljoen dollar voorwaardelijk op vrije voeten kan komen, maar dat geld heeft hij niet, zei zijn advocaat Steve Greenberg.