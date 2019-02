Boerenopstand ’71 herleeft in theaterspektakel

De boerenopstand die in 1971 in Twente ontstond tegen de ruilverkaveling, herleeft vanaf 8 juni in en bij evenementenhal Hangar 11 van Vliegveld Twenthe. Het oproer komt aan de orde in Hanna van Hendrik, een theaterspektakel met Johanna ter Steege en Huub Stapel in de hoofdrollen.

,,Hanna van Hendrik is een initiatief van actrice Johanna ter Steege, geboren en opgegroeid in Twente. Het is een eerbetoon aan de veerkracht van de boerengemeenschap van haar jeugd in de radicale omwentelingen van de jaren zeventig. Het is een familiekroniek over vrees voor verandering, hechte familiebanden, liefde en bevrijding, verteld in Twents dialect en Nederlands”, aldus Senf Theaterpartners en de schouwburg in Hengelo die de voorstelling samen produceren.

Het script is geschreven door Bouke Oldenhof. De regie is in handen van Liesbeth Coltof. Er komen nog zes andere acteurs, dertig figuranten, vijf muzikanten, een koor, tien ballerina’s, een motorclub op een motorbaan en tien koeien aan te pas. Het publiek moet in de benen komen om het stuk in en bij de grote hal te volgen.

,,De voorstelling wordt voor 600.000 euro gesteund door particuliere donateurs uit de regio. Zelden was de betrokkenheid van een gemeenschap bij een theaterproductie zo groot”, denkt Senf