De waanzinnige boomhut blijft aan de top

DEN HAAG – Het kinderboek De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton blijft aan kop in de Bestseller top 60. Het is al het achtste deel in de reeks, die in 2011 begon met een boomhut van slechts 13 verdiepingen. Dit keer is er een trap zonder einde, een boerbank en een fort te vinden in het gigantische bouwwerk.

In de top 10 zijn een aantal nieuwkomers verschenen. Waaronder het boek Die ene patiënt van Ellen Visser, waarin zorgverleners vertellen over patiënten die hun leven hebben veranderd. De verhalen verschenen origineel als serie in De Volkskrant. Ook Het Rosie resultaat van Graeme Simsion is nieuw in de bestsellerlijst, het derde deel in de Rosie-serie.

Het boek van Frédéric Martel, Sodoma. Het geheim van het Vaticaan., vol openbaringen over de grote homoseksuele gemeenschap binnen de Rooms-Katholieke Kerk, komt binnen op nummer 9.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen

2. (3) Lucinda Riley – De zeven zussen

3. (4) Bart Van Loo – De Bourgondiërs

4. (6) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

5. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen. Storm.

6. (-) Ellen de Visser – Die ene patiënt

7. (5) Marcel van Roosmalen – Theo Janssen

8. (-) Graeme Simsion – Het Rosie resultaat

9. (-) Frédéric Martel – Sodoma. Het geheim van het Vaticaan.

10. (9) Lucinda Riley – De zeven zussen. Maan.