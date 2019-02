Film met Aart Staartjes en Murth Mossel naar VS

Bloody Marie, een nieuwe Nederlandse film met Mark Rietman, Teun Luijkx, Aart Staartjes en Murth Mossel in de hoofdrollen, is binnenkort in de Amerikaanse bioscopen te zien. De film is verkocht aan Uncork’d Entertainment die Bloody Marie gaat uitbrengen in de VS en Canada.

Dat heeft producent Family Affair Films woensdag bekendgemaakt. Bloody Marie beleefde vorige maand haar wereldpremière op het Filmfestival Rotterdam.

De tweede film van regisseur Guido van Driel vertelt over een succesvolle striptekenares die tussen de sekswerkers op de Wallen woont. Drankzuchtig en als een ongeleid projectiel belandt ze van het ene conflict in het andere.

De eerste speelfilm van Van Driel, De wederopstanding van een klootzak, beleefde 6 jaar geleden ook zijn wereldpremière op het IFFR. Van Driel schreef het scenario met cameraman Lennert Hillege. ,,Bloody Marie laat zich niet gemakkelijk in een hokje plaatsen”, stelt de regisseur. ,,Het is een overlevingsfilm met oog en oor voor de schoonheid van het alledaagse.”

Distributeur September Film brengt de film 28 februari uit in de Nederlandse bioscopen.