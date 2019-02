Oekraïne trekt zich terug uit Songfestival

Oekraïne doet dit jaar niet meer mee aan het Eurovisiesongfestival. Het land trekt zich terug omdat de artiesten die in de top drie zijn geëindigd in de nationale voorronde allen weigeren om voor het land uit te komen. Dat heeft de Oekraïense publieke omroep UA:PBC bekendgemaakt.

Zangeres Maruv won zaterdag de nationale finale, maar dat betekende niet dat ze automatisch naar Israël zou afreizen. Ze moest eerst een ‘wurgcontract’ tekenen met de gestelde voorwaarden van de omroep over bijvoorbeeld het promoten van Oekraïne. Maruv had daar geen zin in en trok zich terug. Freedom Jazz, de groep die tweede werd in de voorronde, weigerde daarna ook en nu blijkt dat ook de nummer drie Kazka nee heeft gezegd.

Wat voor gevolgen de terugtrekking van Oekraïne heeft, is nog niet bekend. Songfestival-organisator European Broadcasting Union heeft nog niet gereageerd. Oekraïne was ingedeeld in de eerste halve finale en die lijkt nu een concurrent minder te hebben. Nederland zit in de tweede halve finale.

Oekraïne doet sinds 2003 mee aan het songfestival. In de vijftien deelnames werd vijf keer het podium gehaald, waarvan twee keer winst in 2004 en 2016. Oekraïne is daarmee een van de succesvolste landen van de afgelopen vijftien jaar.