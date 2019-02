Componist André Previn (89) overleden

De Amerikaanse pianist, componist en dirigent André Previn is donderdag op 89-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Manhattan. Dat heeft The New York Times bekendgemaakt, na een bevestiging te hebben gekregen van zijn manager Linda Pretikova. De krant prijst Previn als de man die de grenzen tussen jazz, pop en klassieke muziek deed vervagen.

Previn, geboren in Berlijn, verhuisd naar Parijs en vervolgens met zijn joodse familie gevlucht voor de nazi’s naar de VS, schreef of arrangeerde de muziek voor tientallen films. In 1961 kreeg hij Oscarnominaties voor zijn muzikale medewerking aan drie verschillende films.

Het publiek kende Previn ook als pianist, die samenwerkte met onder anderen Ella Fitzgerald, en componist die zowel musicals, orkestraal werk, kamermuziek en opera’s schreef. Bovendien produceerde hij concerten voor zijn vijfde vrouw, de Duitse violiste Anne-Sophie Mutter. Door zijn veelzijdigheid werd Previn vaak vergeleken met Leonard Bernstein.