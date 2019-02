Friezen dik tevreden met resultaten LF2018

Het evenement Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 (LF2018) heeft volgens de tevreden organisatie een ,,economische impact” gehad van naar schatting 230 tot 320 miljoen euro. Dat is wat er in verband met het festijn is gespendeerd door iedereen. De bandbreedte tussen de schattingen is ontstaan doordat er per sector (cultuur, horeca, etc.) al marges zijn aangehouden, die samen in het totaal flink zijn opgelopen.

Met 5,4 miljoen bezoeken was het in Friesland nog nooit zo druk als vorig jaar. Wel kwam ongeveer 51 procent van de bezoekers aan het spektakel uit Friesland zelf, 42 procent uit de rest van Nederland en 6 procent uit het buitenland.

Meer dan 10 procent van de Friezen werkte als vrijwilliger actief mee: 65.000 mensen. De Friezen gaven het evenement en alles wat ermee te maken had een waardering van 7,4.

Met 430.000 bezoekers over drie dagen en een 8,6 springen De Reuzen van Royal de Luxe, een Franse act, het meest in het oog bij de resultaten.