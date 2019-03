Scapino gaat samenwerken met Wëreldbänd

Scapino Ballet Rotterdam gaat binnenkort optreden met de muzikanten en performers van de Wëreldbänd, de theatergroep die internationaal succes boekte met de voorstelling Släpstick. All hands on deck heet de gezamenlijke productie die vanaf 9 maart te zien is.

Artistiek leider van Scapino Ed Wubbe had bij de première van Släpstick, twee jaar geleden, meteen al zin in samenwerking met de Wëreldbänd. Die zou best bij een balletgezelschap kunnen passen, dacht hij.

,,Het zijn niet alleen goede muzikanten, maar ook goede performers en ze bewegen zich heel fysiek”, aldus Wubbe. ,,We zijn gaan praten en hadden zoiets van: waarom niet? We springen gewoon in het diepe.” Wubbe wilde wel dat de twee gezelschappen als ,,één ploeg” op het toneel staan ,,zó dat je het verschil niet ziet.”

Het in elkaar steken van een soepel programma was een uitdaging, vertelt hij. Zo moesten alleen al de vele instrumenten van de Wëreldbänd worden ingepast. ,,Maar we hadden echt zin om het avontuur aan te gaan. Je wilt als podiumkunstenaars toch je nek uitsteken en genre-overschrijdend bezig zijn. Niet zo gemakkelijk, maar wel heel spannend.”

Hij situeerde de voorstelling in zeevaart en matrozenleven en niet alleen omdat Scapino een Rotterdams gezelschap is. De kleding van zeelieden draagt al een beetje bij aan de eenheid die hij voor ogen had. ,,Bovendien biedt dit wereldje alles: verlangen, heimwee, muziek, drank, havenleven”, aldus Wubbe.

De voorstelling biedt geen verhaal, maar een aantal situatieschetsen in een omgeving die een schip of de haven suggereren. Er is ook nog een rolletje weggelegd voor de dit jaar overleden matroos op de door Alfred Eisenstaedt gemaakte foto van de overwinningsomhelzing op Times Square in New York, George Mendonsa.

All hands on deck van Scapino en de Wëreldbänd gaat op 14 maart in première in Rotterdam, maar is op 9 maart al te zien in Schiedam.