Pijbes wordt opperkeurmeester van TEFAF

Wim Pijbes, voormalig directeur van het Rijksmuseum, wordt verantwoordelijk voor de keuring en de keuringscommissies van de drie kunst- en antiekbeurzen The European Fine Art Fair (TEFAF). Daarvan is er een in Maastricht en zijn er twee in New York. Alle stukken die op de beurzen worden aangeboden, worden eerst gekeurd op authenticiteit, kwaliteit en conditie.

‘Global Chairman of Vetting’ Pijbes volgt Henk van Os, eveneens oud-directeur van het Rijks, op als voorzitter van de keuringscommissies van TEFAF Maastricht, de grootste van de drie beurzen. De keuringscommissies van alleen al TEFAF Maastricht zijn verdeeld in 28 categorieĆ«n met in totaal 180 deskundigen, nog afgezien van een onderzoeksteam. De leden van de keuringscommissies zijn verbonden aan 114 verschillende instellingen uit veertien landen over de hele wereld.

TEFAF heeft vorig jaar het keuringsbeleid aangepast. Kunsthandelaren en specialisten van veilinghuizen mogen in de keuringscommissies niet meer stemmen over het toelaten van objecten tot de beurzen, maar alleen advies geven. Alleen wetenschappers, curatoren, conservatoren, restauratoren en onafhankelijke deskundigen kunnen meebeslissen of kunst of antiek op een beurs komt. TEFAF wil de invloed van commerciƫle belangen in de keuringscommissies beperken, maar wel de expertise van kunsthandelaren en deskundigen van veilinghuizen benutten.

TEFAF Maastricht begint dit jaar op 16 maart.