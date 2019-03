800.000 kijkers voor zwanenzang RTL Late Night

De allerlaatste aflevering van RTL Late Night met Twan Huys heeft maandag voor een opleving gezorgd in de kijkcijfers van het geplaagde programma. Bijna 800.000 kijkers (787.000) stemden af op de talkshow van RTL 4. Dat waren er flink meer dan een week eerder toen 220.000 kijkers op de show afstemden.

De kijkcijfers van RTL Late Night met Twan Huys zijn sinds de start in september nooit in de buurt gekomen van de hoogtijdagen toen Humberto Tan het presenteerde. Huys verving Tan nadat ook hij te maken had gekregen met slechtere kijkcijfers. Slechts één keer waren er meer dan een miljoen kijkers bij Huys, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Gemiddeld trok het programma tussen 200.000 en 400.000 kijkers. Op 22 oktober zagen slechts 193.000 mensen RTL Late Night, een dieptepunt, en dat was inclusief uitgesteld kijken. Huys ging tijdens de uitzending van maandag niet in op de exacte reden van het abrupte stopzetten van de talkshow.