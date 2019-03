Boszhard en Speelman in The Passion

Ron Boszhard heeft een rol bemachtigd in de The Passion. De presentator kruipt tijdens de komende editie in Dordrecht in de huid van een van de discipelen, maakte de organisatie bekend.

De andere discipelen zijn presentatrice Rachel Rosier, radio-dj Wijnand Speelman, presentatrice Nienke van Dijk, radio-dj Henk van Steeg, acteur Sjoerd Dragtsma, zangeres Grace Workala, acteur Joe Sinduhije, actrice Iris van Loen en presentator Andries Lamain.

Eerder werd al bekend dat de rollen van Jezus en Maria worden vertolkt door Edwin Jonker en Edsilia Rombley. Lucas Hamming kruipt in de huid van Judas, Porgy Franssen speelt Pilatus en Paul Sinha is te zien als Petrus. Martijn Krabbé praat het verhaal over de laatste uren van Jezus aan elkaar.

Het muzikale spektakel vindt dit jaar plaats in Dordrecht en is op 18 april live te zien op NPO 1. Speciaal thema dit jaar is eenzaamheid, dat op verschillende manieren in het paasverhaal naar voren komt.